In Spagna si parla di un possibile interesse del Real Madrid per un calciatore coinvolto in una vicenda giudiziaria relativa alla Lazio. L'indiscrezione è riportata dal Corriere dello Sport e riguarda un giocatore che, secondo fonti di stampa, sarebbe al centro di un'attenzione da parte del grande club spagnolo. La notizia si inserisce nel contesto delle ultime novità sul calciomercato, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

2026-04-30 09:26:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: ROMA – Gila, sempre lui. Milan pronto all’assalto, Inter in corsa, la Juve s’è informata, il Napoli non è fuori. Nuove voci dall’estero, dai top club di Premier e Francia. E il Real Madrid segue con attenzione. Di due giorni fa le parole del manager Camano riportate dal sito “vavel”: “ Non ci preoccupa il futuro. Siamo contenti della crescita di Mario ed è contento alla Lazio. Avrà un futuro importante “. Il Real ha sempre il 50% della rivendita da incassare in caso di cessione in estate, se andrà via a zero perderà il bonus. Lotito proverà a tenere Mario per garantirselo un altro anno, non è detto che lo venda.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Dalla Spagna: “Il Real Madrid segue il caso Lazio-Gila”

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