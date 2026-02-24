Valdambra nasce il Trail K-Bike Team | sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di Arezzo

La nascita del Valdambra Trail K-Bike Team nasce dalla voglia di promuovere lo sport inclusivo e migliorare l’accessibilità nel territorio di Arezzo. Un gruppo di circa trenta runner si è unito con l’obiettivo di far scoprire il trail anche a ragazzi con disabilità, grazie all’introduzione della prima K-Bike nella provincia. Questa iniziativa mira a creare opportunità concrete di partecipazione e a superare le barriere fisiche. La squadra si prepara a partecipare a nuove competizioni locali.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo provinciale: l'arrivo della prima K-Bike della provincia di Arezzo e la nascita del Valdambra Trail K-Bike Team, una squadra composta da circa trenta runner uniti dall'obiettivo di rendere il trail realmente accessibile anche ai ragazzi con disabilità. Il primo incontro ufficiale si è svolto in un ristorante di Capolona, dove gli atleti si sono ritrovati per conoscersi, confrontarsi e definire l'organizzazione di un'iniziativa che coniuga sport e valore sociale.