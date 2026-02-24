Valdambra nasce il Trail K-Bike Team | sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di Arezzo

Da sport.quotidiano.net 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nascita del Valdambra Trail K-Bike Team nasce dalla voglia di promuovere lo sport inclusivo e migliorare l’accessibilità nel territorio di Arezzo. Un gruppo di circa trenta runner si è unito con l’obiettivo di far scoprire il trail anche a ragazzi con disabilità, grazie all’introduzione della prima K-Bike nella provincia. Questa iniziativa mira a creare opportunità concrete di partecipazione e a superare le barriere fisiche. La squadra si prepara a partecipare a nuove competizioni locali.

valdambra nasce il trail k bike team sport e inclusione con la prima k bike della provincia di arezzo
© Sport.quotidiano.net - Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di Arezzo

Arezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo provinciale: l’arrivo della prima K-Bike della provincia di Arezzo e la nascita del Valdambra Trail K-Bike Team, una squadra composta da circa trenta runner uniti dall’obiettivo di rendere il trail realmente accessibile anche ai ragazzi con disabilità. Il primo incontro ufficiale si è svolto in un ristorante di Capolona, dove gli atleti si sono ritrovati per conoscersi, confrontarsi e definire l’organizzazione di un’iniziativa che coniuga sport e valore sociale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nasce Salis Bike Team Aggiano: il cuore pulsante del ciclismo brindisino tra sport, educazione e identitàIl Salis Bike Team Aggiano si presenta come una nuova realtà nel panorama ciclistico brindisino, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani.

In Valdambra la prima K-Bike aretina: così Morgana Trilli parteciperà alla Mezza del CasentinoMorgana Trilli partecipa alla prima K-Bike in Valdambra, evento nato per promuovere la corsa sostenibile.

Argomenti correlati

In Valdambra la prima K-Bike aretina: così Morgana Trilli parteciperà alla Mezza del Casentino; La storica del cuore: sport, territorio e solidarietà.

In Valdambra la prima K-Bike aretina: così Morgana Trilli parteciperà alla Mezza del CasentinoLa K-Bike è stata acquistata dal Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano, che ha scelto di metterla a disposizione della collettività ... arezzonotizie.it

Valdambra Trail 2025: sport, natura, cibo e solidarietàArezzo, 8 ottobre 2025 – Valdambra Trail 2025: in arrivo sport, natura, cibo e solidarietà. Dal 10 al 12 ottobre si terrà la Valdambra Trail, la manifestazione sportiva di Badia Agnano che unisce ... lanazione.it