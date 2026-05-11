Gianluca Negrini | paesaggio glaciale

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una mostra dedicata a Gianluca Negrini, vengono presentate diverse sue opere, tra cui le ultime produzioni di pitture, incisioni e ceramiche. L’esposizione si concentra sui paesaggi glaciali, tema ricorrente nell’arte dell’artista. Le opere sono esposte in uno spazio che permette di osservare da vicino i dettagli e le tecniche utilizzate. La mostra rimarrà visitabile fino a una data da definire.

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Esposizione di opere dell’artista, tra le quali l’ultima produzione di pitture, incisioni e ceramiche. Presentazione del catalogo Paesaggio glaciale con poesie di Fabrizio Bernini, Milo De Angelis, Maurizio Cucchi, Vivian Lamarque, Paola Loreto, Marco pelliccioli. Saranno presenti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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