Gianluca Negrini | paesaggio glaciale
In una mostra dedicata a Gianluca Negrini, vengono presentate diverse sue opere, tra cui le ultime produzioni di pitture, incisioni e ceramiche. L’esposizione si concentra sui paesaggi glaciali, tema ricorrente nell’arte dell’artista. Le opere sono esposte in uno spazio che permette di osservare da vicino i dettagli e le tecniche utilizzate. La mostra rimarrà visitabile fino a una data da definire.
Esposizione di opere dell’artista, tra le quali l’ultima produzione di pitture, incisioni e ceramiche. Presentazione del catalogo Paesaggio glaciale con poesie di Fabrizio Bernini, Milo De Angelis, Maurizio Cucchi, Vivian Lamarque, Paola Loreto, Marco pelliccioli. Saranno presenti.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Frosinone, successo per “Paesaggi ibridi – Dal paesaggio visivo al paesaggio sonoro” dell'Accademia di belle arti“Paesaggi ibridi” si chiude così come un’esperienza intensa e partecipata, capace di attraversare linguaggi, epoche e visioni, restituendo una...
Leggi anche: Regione Umbria, Gianluca Fagotti è il nuovo direttore regionale. Subentra a Gianluca Paggi