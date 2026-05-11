Due giovani sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Roma, coinvolgendo due moto. Si tratta di Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi, entrambi deceduti sul posto. Tra le persone coinvolte c'era anche una ragazza, amica di una nota figura pubblica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono ancora state diffuse informazioni aggiuntive sui dettagli dell’accaduto.

Due giovani di 22 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Roma, all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo. Si tratta di Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi, che viaggiavano in sella a due moto. Una delle vittime era un compagno di classe di Gaia Von Freymann, la 16enne investita su corso Francia nel 2019 insieme all’amica Camilla Romagnoli. Incidente a Roma, le vittime sono Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi Incidente mortale in viale Marconi a Roma: scontro tra due moto Una delle vittime era un compagno di classe di Gaia Von Freymann Incidente a Roma, le vittime sono Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi L’incidente costato la vita a Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi è avvenuto intorno alle 21:30 di domenica 10 maggio lungo viale Guglielmo Marconi, a Roma.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi morti a Roma nell'incidente in moto, uno era amico di Gaia Von Freymann

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