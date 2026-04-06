Roma morto 16enne investito da un' auto

A Roma, un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava sulle strisce pedonali quando è stato investito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente e identificare eventuali responsabilità.

Un giovane di 16 anni è morto dopo messere stato investito nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. Mattia, che avrebbe compiuto 17 anni quest'anno, a quanto si è appreso stava tornando a casa ed è stato investito mentre attraversava la strada. Immediato l'intervento dei sanitari che lo hanno trasportato al Sant'Andrea, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è deceduto poco dopo. Illeso l'autista della macchina, un ragazzo di 19 anni, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, morto 16enne investito da un'auto Roma: investito da un’auto in via Fiorentini, morto 18enneRoma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Incidente a Roma in via Fiorentini, 18enne morto investito da auto: nella stessa strada morì Cynthia VentucciTragedia nella notte a Roma, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Fiorentini. Morta a Udine una ragazza di 17 anni: investita mentre raggiungeva il bus per andare a scuola #news Temi più discussi: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Morto 16enne investito da un'auto a Roma; Incidente a Vermicino, gli amici di Damiano Atzeni: Un bravo ragazzo, più maturo della sua età; Chi era il 16enne morto a Roma: la tragedia del giovane calciatore. Morto 16enne investito da un'auto a RomaUn giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. (ANSA) ... ansa.it Incidente nella notte di Pasqua: il 16enne Mattia Rizzetti muore investito a Casal MonasteroTragedia nella notte, a poche ore dalla Pasqua. Mattia Rizzetti, un giovane di 16 anni, è dopo essere stato investito mentre attraversava le strisce pedonali a Casal Monastero, nel IV municipio Tiburt ... msn.com Un giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero, a Roma. Mattia è stato investito mentre attraversava la strada a piedi. #ANSA facebook Inter-Roma, Gasperini: "Follia pensare di buttare per aria il gruppo" #SkySport #SkySerieA x.com