Mi è stato diagnosticato il morbo di Parkinson È una lotta ogni giorno ma posso ancora suonare la chitarra | lo rivela Tom Dumont dei No Doubt

Il chitarrista della band californiana, in attività dal 1988, ha condiviso un video su Instagram in cui rivela di aver ricevuto una diagnosi di morbo di Parkinson. Nonostante la diagnosi, ha affermato di poter ancora suonare la chitarra e di affrontare la quotidianità con questa consapevolezza. La notizia ha sorpreso i fan, che hanno appreso la notizia attraverso il messaggio diretto del musicista.

Ha lasciato spiazzato tutti i fan dei No Doubt il chitarrista Tom Dumont. Il musicista della rock band californiana, di cui è membro dal 1988, ha pubblicato un video sui Instagram rivelando un dettaglio importante della propria salute a tutti i fan. “Volevo solo salutarvi. – ha esordito – Negli ultimi due mesi mi sono preparato per i concerti dei No Doubt alla Sphere. È stato molto divertente riguardare vecchi filmati e vecchie fotografie, reimparare vecchie canzoni, fare le prove e creare tutto il materiale video per gli schermi. Mi ha fatto riflettere su quanto sono grato per la vita che ho potuto vivere come musicista in tutti questi anni. E questo grazie alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri ascoltatori, a voi e a tutti coloro che sono venuti ai nostri concerti nel corso degli anni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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