Un attore e regista ha parlato della sua esperienza personale con la dislessia, affermando di aver sofferto a causa di questa condizione. Ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, la vita offre altre possibilità e strade da seguire. La sua ultima opera cinematografica, uscita nelle sale lo scorso 6 maggio, si propone di esplorare il tema dell’amore in tutte le sue forme.

Roma, 11 maggio 2026 – “È un film che vuole parlare di amore in tutte le sue sfaccettature”. Giampaolo Morelli descrive così la sua ultima regia, L’amore sta bene su tutto, già in sala dal 6 maggio. Tre storie che si intrecciano tra equivoci, ferite e scoperte per rivelare come il sentimento più puro di tutti possa sorprendere, guarire e trasformare le nostre vite. Voleva indagare l’indole moderna ad anestetizzare le emozioni? “Sì. Con il mio personaggio, in particolare, racconto l’amore ’instagrammabile’ dei nostri tempi. Si vivono molte storie solo per renderle pubbliche, ma mai andando veramente a fondo”. È contrario ai social? “No. Però è anche vero che dietro ogni foto che scrolliamo sembra esserci un’altra possibile relazione a portata di mano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giampaolo Morelli: “Ho sofferto per la dislessia. Ma la vita ti dà altre strade”

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