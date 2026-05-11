Gialappashow su TV8 Paola Iezzi co-conduttrice ospiti e parodie di stasera 11 maggio

Stasera su TV8 va in onda una nuova puntata del GialappaShow, condotta da Paola Iezzi insieme al Mago Forest. Il programma prevede ospiti musicali, parodie di programmi televisivi, imitazioni e sketch che sono stati protagonisti del passato. La trasmissione è firmata dalla Gialappa's Band e include diversi momenti di intrattenimento e satira. La puntata è prevista per questa sera, 11 maggio.

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Nuova puntata del GialappaShow su TV8 con Paola Iezzi co-conduttrice accanto al Mago Forest: ospiti musicali, parodie TV, imitazioni e sketch cult nello show della Gialappa's Band. Il lunedì di TV8 è dedicato alla satira pungente della Gialappa's Band. Stasera, lunedì 11 maggio, alle ore 21:30, va in onda il settimo appuntamento con GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, promette una serata ricca di musica, imitazioni folli e grandi ospiti, visibile in simulcast anche su Sky e in streaming su NOW. Paola Iezzi al fianco del Mago Forest: da X Factor alla satira La grande protagonista della serata è Paola Iezzi.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gialappashow su TV8 Paola Iezzi co-conduttrice, ospiti e parodie di stasera 11 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ultimo Appuntamento con Gineprio, il mago e il promotore della body positivity Notizie correlate Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, conduttrice, cast e ospiti del 4 maggioMaria Chiara Giannetta debutta alla co-conduzione accanto a Mago Forest in una puntata ricca di ospiti e parodie: da Carlo Conti a Luca Argentero,... Paola Iezzi co-conduttrice del GialappaShow di stasera, attese Matilda De Angelis e Sarah FelberbaumGiorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band tornano questa sera, lunedì 11 maggio, con il settimo appuntamento stagionale del... Argomenti più discussi: GialappaShow, Paola Iezzi affianca il Mago Forest alla conduzione della 7a puntata; GialappaShow su TV8: Paola Iezzi stasera al fianco del Mago Forest; Paola Iezzi co-conduttrice d'eccezione alla settima puntata di GialappaShow; GialappaShow: Paola Iezzi co-conduttrice della nuova puntata con Sarah Felberbaum e Matilda De Angelis. Paola Iezzi guida il GialappaShow con ospiti Matilda De Angelis e FelberbaumGialappaShow del 11 maggio 2026, cast, ospiti e novità La Gialappa’s Band torna questa sera, lunedì 11 maggio 2026, con il settimo appuntamento stagio ... assodigitale.it