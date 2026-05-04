Gialappashow stasera su TV8 | anticipazioni conduttrice cast e ospiti del 4 maggio

Da movieplayer.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su TV8 va in onda Gialappashow, condotto da Mago Forest con la partecipazione speciale di Maria Chiara Giannetta. La puntata prevede numerosi ospiti, tra cui Carlo Conti e Luca Argentero, che si alterneranno in sketch, imitazioni e performance musicali dal vivo. La serata si presenta come un mix di comicità e intrattenimento, con momenti dedicati alle parodie e alle imitazioni di personaggi noti dello spettacolo.

Maria Chiara Giannetta debutta alla co-conduzione accanto a Mago Forest in una puntata ricca di ospiti e parodie: da Carlo Conti a Luca Argentero, tra sketch, imitazioni e musica live. Anche questo lunedì sera torna l'appuntamento fisso con la satira e il divertimento della GialappaShow. Stasera, lunedì 4 maggio, alle 21:30, va in onda su TV8 una nuova puntata del programma. Alla guida ritroviamo come sempre Giorgio Gherarducci e Marco Santin, pronti a commentare il meglio (e il peggio) della televisione. Ma questa settimana c'è anche una novità importante sul palco. Maria Chiara Giannetta co-conduttrice: chi è la protagonista della serata Dopo Geppi Cucciari, la co-conduzione passa nelle mani di Maria Chiara Giannetta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

gialappashow stasera su tv8 anticipazioni conduttrice cast e ospiti del 4 maggio
© Movieplayer.it - Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, conduttrice, cast e ospiti del 4 maggio

GIALAPPA SHOW - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 20 APRILE 2026 SU TV8

Video GIALAPPA SHOW - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 20 APRILE 2026 SU TV8

Notizie correlate

GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di staseraNuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest.

Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospitiQuinto appuntamento questa sera, lunedì 27 aprile, con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di stasera; GialappaShow, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, comici, ospiti; Geppi Cucciari, stasera al GialappaShow accanto al Mago Forest; GialappaShow, le anticipazioni del 27 aprile: Geppi Cucciari affianca il Mago Forest.

gialappashow stasera su tv8GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara GiannettaLeggi su Sky TG24 l'articolo GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara Giannetta ... tg24.sky.it

gialappashow stasera su tv8GialappaShow su TV8 stasera con Geppi Cucciari e Luca ArgenteroGeppi Cucciari affianca il Mago Forest nel nuovo GialappaShow Chi? La Gialappa's Band con Geppi Cucciari, il Mago Forest e ospiti come Luca Argentero, ... assodigitale.it

Digita per trovare news e video correlati.