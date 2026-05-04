Gialappashow stasera su TV8 | anticipazioni conduttrice cast e ospiti del 4 maggio

Stasera su TV8 va in onda Gialappashow, condotto da Mago Forest con la partecipazione speciale di Maria Chiara Giannetta. La puntata prevede numerosi ospiti, tra cui Carlo Conti e Luca Argentero, che si alterneranno in sketch, imitazioni e performance musicali dal vivo. La serata si presenta come un mix di comicità e intrattenimento, con momenti dedicati alle parodie e alle imitazioni di personaggi noti dello spettacolo.

Maria Chiara Giannetta debutta alla co-conduzione accanto a Mago Forest in una puntata ricca di ospiti e parodie: da Carlo Conti a Luca Argentero, tra sketch, imitazioni e musica live. Anche questo lunedì sera torna l'appuntamento fisso con la satira e il divertimento della GialappaShow. Stasera, lunedì 4 maggio, alle 21:30, va in onda su TV8 una nuova puntata del programma. Alla guida ritroviamo come sempre Giorgio Gherarducci e Marco Santin, pronti a commentare il meglio (e il peggio) della televisione. Ma questa settimana c'è anche una novità importante sul palco. Maria Chiara Giannetta co-conduttrice: chi è la protagonista della serata Dopo Geppi Cucciari, la co-conduzione passa nelle mani di Maria Chiara Giannetta.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, conduttrice, cast e ospiti del 4 maggio GIALAPPA SHOW - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 20 APRILE 2026 SU TV8 Notizie correlate GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di staseraNuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest. Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospitiQuinto appuntamento questa sera, lunedì 27 aprile, con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di stasera; GialappaShow, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, comici, ospiti; Geppi Cucciari, stasera al GialappaShow accanto al Mago Forest; GialappaShow, le anticipazioni del 27 aprile: Geppi Cucciari affianca il Mago Forest. GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara GiannettaLeggi su Sky TG24 l'articolo GialappaShow, stasera co-conduttrice della sesta puntata sarà Maria Chiara Giannetta ... tg24.sky.it GialappaShow su TV8 stasera con Geppi Cucciari e Luca ArgenteroGeppi Cucciari affianca il Mago Forest nel nuovo GialappaShow Chi? La Gialappa's Band con Geppi Cucciari, il Mago Forest e ospiti come Luca Argentero, ... assodigitale.it Stasera torna il #GialappaShow alle 21:30 su @tv8it @skyitalia e @nowtvit. Alla conduzione c’è il @magoforestofficial insieme a #geppicucciari. “La comicità è una cosa molto seria. L’imitazione che mi fa ridere di più Penso che il lavoro più difficile lo faccia - facebook.com facebook Siete pronti a ridere con il #GialappaShow Sul palco pronti a guidarvi tra gag e personaggi irevverenti insieme al Mago Forest ci sarà @GeppiC! #GialappaShow stasera alle 21:30 su @TV8it, in simulcast su @SkyItalia e in streaming su @NOWTV_It x.com