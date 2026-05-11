Nella Casa del Grande Fratello Vip, la tensione si fa sentire mentre si avvicina la finale. Durante la notte, alcuni concorrenti si sono scontrati verbalmente, in particolare tra Manzini, Elia e Mussolini. La discussione ha portato a confronti accesi, creando un’atmosfera meno serena tra i partecipanti. La dinamica tra i concorrenti continua a essere al centro dell’attenzione, mentre il tempo per la conclusione del reality si riduce.

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello Vip, ma nella Casa l’atmosfera è tutt’altro che rilassata. I concorrenti rimasti continuano infatti a regalare discussioni, tensioni e confronti sempre più accesi. Nelle ultime ore a esplodere è stata una lite furiosa che ha coinvolto Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Una discussione nata da un episodio avvenuto durante la festa del sabato sera e degenerata rapidamente tra accuse pesanti, urla e parole durissime. Il bacio tra Francesca Manzini e Raul accende la polemica. Tutto è iniziato quando alcuni gieffini hanno raccontato che Francesca Manzini e Raul Dumitras si sarebbero appartati in confessionale durante la festa e che tra loro ci sarebbe stato un bacio.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, notte infuocata nella Casa: Manzini contro Elia e Mussolini

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Grande Fratello VIP, si alza la tensione tra Francesca Manzini e Marco Berry

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