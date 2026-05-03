Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono registrati momenti di tensione tra alcuni concorrenti. Dopo un confronto tra una showgirl e un comico, sono nate accuse e timori tra i partecipanti. La situazione è degenerata con una lite tra due donne, una delle quali ha un passato politico. La discussione ha portato a insulti e scontri verbali tra i presenti, contribuendo a creare un clima molto acceso all’interno della casa.

Dallo scontro tra Francesca Manzini e Marco Berry nasce una reazione a catena: accuse, paura e tensioni sempre più forti fino alla lite esplosiva tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente e, questa volta, a scontrarsi duramente sono state Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Alla base della lite, quanto accaduto nei giorni scorsi tra Francesca Manzini e Marco Berry, un episodio che continua a far discutere e dividere gli inquilini. Il litigio tra Manzini e Berry accende la miccia Tutto è iniziato qualche sera fa, quando Francesca Manzini e Marco Berry hanno avuto un acceso confronto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, caos nella Casa: Mussolini contro Elia, volano insulti dopo il caso Manzini

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