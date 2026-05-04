Un nuovo episodio di tensione si è verificato questa mattina tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti sono venute nuovamente alle mani dopo un alterco nato in precedenza a causa di una porta. La discussione si è poi estesa coinvolgendo anche Francesca, con ulteriori confronti tra le due protagoniste del reality.

Continuano gli attriti tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia al Grande Fratello Vip, le due dopo aver litigato a causa di una porta si sono scontrate di nuovo questa mattina. Cosa è successo? L'ex europarlamentare si è accorta che la sua 'nemica' ha preso dalla sua camera una poltrona per portarla nella postazione trucco e si è non poco innervosita. Come ha reagito la showgirl? Ha detto che Alessandra Mussolini inizia a rompere non appena si sveglia e ha definito un incubo questa situazione. Ha anche detto che voleva darsi delle testate perché non ce la fa più. Alessandra Mussolini visibilmente infastidita, dopo essersi lamentata dell'atteggiamento della gieffina e di Marco Berry, ha preso la pochette di Antonella e si è ripresa la poltrona.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scoppia un’altra lite tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al GF Vip: tirata in ballo anche Francesca

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