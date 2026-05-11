Durante un evento legato al reality show, un’ospite ha dichiarato di aver bevuto troppo. Mentre si trovava nel confessionale, ha avuto un breve incontro con un altro partecipante, durante il quale si sono scambiati un bacio a stampo. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando reazioni di sdegno e di rabbia da parte dell’interessata. La donna ha poi espresso il suo disappunto per quanto accaduto.

Francesca Manzini durante i festeggiamenti ha bevuto troppo, lei stessa ha ammesso di essersi ubriacata e mentre era nel confessionale insieme a Raul Dumitras si sono dati un bacio a stampo. Poco dopo la notizia è venuta a galla nella casa più spiata dagli italiani e la gieffina è andata su tutte le furie. Lei si aspettava che Raul non ne avrebbe parlato con nessuno, a detta sua è quello che avrebbe fatto una persona con un po' di tatto. Raimondo Todaro ha cercato di calmare gli animi dicendo che era solo uno scherzo e che non avevano fatto nulla di male, Francesca Manzini però ha continuato a sbottare al Grande Fratello Vip. È venuto fuori che la gieffina non solo ha baciato Raul Dumitras ma ha anche danzato davanti a lui e ha simulato uno spogliarello.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Francesca Manzini si ubriaca e bacia Raul: la notizia trapela e lei si infuria

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