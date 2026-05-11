Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: durante la festa swing organizzata dagli autori, un concorrente ha baciato un altro partecipante, scatenando una serie di reazioni e commenti tra gli altri presenti. La serata ha suscitato discussioni e ha generato un forte fermento tra i concorrenti, portando a momenti di tensione e confronto all’interno della casa.

Serata movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la festa swing organizzata dagli autori avrebbe scatenato tensioni e polemiche tra i concorrenti. Secondo quanto raccontato dai gieffini, Francesca Manzini avrebbe bevuto più del previsto durante il party insieme ai Boys4Road. La stessa imitatrice avrebbe poi ammesso di essersi sentita “ubriaca” nel corso della serata. A far discutere sarebbe stato soprattutto un episodio avvenuto nel Confessionale con Raul Dumitras. Stando ai racconti dei concorrenti, Francesca Manzini avrebbe scherzato con Raul fino a baciarlo sulle labbra. Quando la vicenda è diventata di dominio pubblico nella...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, caos dopo la festa swing: Francesca Manzini bacia Raul Dumitras e scoppia la polemica

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