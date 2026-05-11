Durante una puntata del Grande Fratello Vip, un concorrente ha dichiarato di essere stato ubriaco al momento di un bacio con un altro partecipante. La confessione è stata rilasciata da una delle opinioniste, che ha partecipato alle discussioni in studio. La presenza di otto concorrenti rimasti in casa non ha impedito alle tensioni di aumentare, con nuovi scontri e discussioni che continuano a caratterizzare le dinamiche del reality.

Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena anche a ridosso della finale. Nonostante in Casa siano rimasti soltanto otto concorrenti, le dinamiche non si fermano e ogni occasione diventa motivo di tensione. Durante la festa a tema swing organizzata dagli autori nel localino, la situazione è infatti rapidamente degenerata tra musica, brindisi e nuove polemiche. I concorrenti hanno potuto vivere una serata speciale insieme ai Boys4Road, tra musica e un po’ di prosecco. L’alcol, come da regolamento, era in quantità ridotta, ma secondo diversi gieffini sarebbe bastato a Francesca Manzini per lasciarsi andare più del previsto. Francesca Manzini ammette: “Ero un po’ ubriaca”.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, Francesca Manzini: “Ero ubriaca” dopo il bacio con Raul Dumitras

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