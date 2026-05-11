Gestione idrica a Lucca | il Tar respinge il ricorso del Comune

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Lucca riguardo alla gestione idrica. I giudici hanno considerato infondate le motivazioni tecniche sollevate dall’amministrazione comunale a supporto della sua posizione. La decisione potrebbe avere ripercussioni sull’operato di Geal, società coinvolta nel servizio idrico, e sul voto che l’assemblea dovrà esprimere in merito alla gestione futura.

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? Punti chiave Perché le motivazioni tecniche del Comune sono state smontate dai giudici?. Come influirà il voto dell'assemblea sul futuro di Geal?. Quali sono i rischi per le tariffe idriche dei cittadini lucchesi?. Come può l'integrazione con Gaia Spa risolvere lo stallo gestionale?.? In Breve Sentenze 7852026 e 033002026 invalidano le motivazioni tecniche del Comune di Lucca.. Assenza di fonti idriche pregiate o aree protette nel territorio lucchese.. Legge regionale 692011 prevede l'assorbimento di Geal all'interno di Gaia Spa.. Il gruppo Quellichelacquaunisce sollecitava discussioni sul futuro di Geal da marzo 2023.. Il Tar Toscana ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Lucca contro il diniego dell’Autorità idrica toscana sulla prosecuzione dell’affidamento a Geal, scatenando un acceso dibattito nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gestione idrica a Lucca: il Tar respinge il ricorso del Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, monopattini: Tar respinge il ricorso e da’ ragione al ComuneIl Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing a Firenze. Servizi energetici e smart city, il Tar respinge il ricorso contro il ComuneIl Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso presentato da Getec Italia contro il Comune di...