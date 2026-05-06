Preadolescenti e adolescenti in difficoltà | se ne parla in un incontro a Borgonovo

Giovedì 7 maggio 2026 si terrà a Borgonovo un evento rivolto a genitori, insegnanti e adulti che si occupano della crescita dei giovani. Il tema centrale sarà “Preadolescenti e adolescenti in difficoltà” e rappresenta il primo appuntamento del progetto Scuola Genitori, promosso dal Centro Psicopedagogico. L’incontro mira a discutere delle problematiche che coinvolgono i ragazzi in questa fase della vita.

Giovedì 7 maggio 2026 a Borgonovo si svolgerà un evento dedicato ai genitori, agli insegnanti e a tutti gli adulti coinvolti nella crescita dei ragazzi: “Preadolescenti e adolescenti in difficoltà”, primo appuntamento del progetto Scuola Genitori promosso dal Centro Psicopedagogico per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Torna la “Scuola Genitori”: incontro dedicato a preadolescenti e adolescentiArezzo, 9 aprile 2026 – Torna la “Scuola Genitori”: incontro dedicato a preadolescenti e adolescenti. Zanzare, cause e rimedi: se ne parla in un incontroIl Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì organizza per mercoledì 8 aprile alle 20,45 al Ceas Parchi Romagna "P. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Psicologi gratis e spazi di ascolto: il programma per la tutela del benessere dei giovani; Preadolescenti ad Assisi, nella luce della fede; Non solo medicine, alla Neuropsichiatria infantile del Regina Margherita apre il cinema; Cerignola investe sui giovani: nasce DesTEENazione, progetto da 3,5 milioni per contrastare disagio e dispersione. Preadolescenti e adolescenti in difficoltà – Le mosse giuste per aiutare i ragazzi e le ragazzeIncontro per genitori condotto da Emanuela Cusimano, all’interno del progetto Scuola Genitori di Borgonovo Val Tidone (PC), giovedì 7 maggio alle 20.45 presso l’Auditorium Della Rocca in Piazza Gariba ... piacenzasera.it Feste dei ragazzi alle medie, il galateo moderno per i regali di compleanno agli adolescentiIl galateo per i regali di compleanno degli adolescenti, regole e consigli pratici per le feste dei ragazzi alle medie. nostrofiglio.it Il Centro famiglie del Frignano organizza due incontri per promuovere un uso sicuro, critico e positivo del digitale in famiglia. Sono inviati a partecipare i genitori di ragazzi adolescenti e preadolescenti e tutti gli adulti interessati, mercoledì 13 e lunedì 25 maggi - facebook.com facebook