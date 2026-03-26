L’Italia ha deciso di destinare oltre 7 miliardi di euro, circa il 16,7% del totale previsto nel ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi europei, a progetti che riguardano la competitività, l’energia e la difesa. Questa somma rappresenta una parte significativa delle risorse europee allocate al paese e viene indirizzata verso settori strategici. La ripartizione di queste risorse è stata comunicata ufficialmente dalle autorità italiane.

Più di 7 miliardi, pari al 16,7% del finanziamento complessivo del ciclo di programmazione 2021-27: ammonta a tanto la risposta dell’Italia all’opportunità di destinare parte dei fondi della Coesione alle cinque nuove priorità (difesa, acqua, alloggi a prezzi accessibili, competitività ed energia) previste dalla riforma di medio termine della Politica di coesione dell’Unione europea firmata dall’ex ministro e attuale vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto. Frecciarossa in direzione Sud: nuovi treni made in Campania Siamo secondi solo alla Polonia (8 miliardi) che ha puntato soprattutto sulla Difesa, come emerge dai dati snocciolati ieri a Bruxelles dallo stesso Fitto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fondi Ue: l?Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesa

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