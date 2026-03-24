L’Unione europea e l’Australia hanno annunciato la creazione di una partnership nel settore della sicurezza e della difesa. L’accordo è stato formalizzato e si inserisce in un quadro di collaborazione, senza sostituire o sovrapporsi alle altre iniziative bilaterali o multilaterali. L’intesa si concentra su ambiti di cooperazione strategica, lasciando aperti altri accordi commerciali e di sicurezza tra le due parti.

L’Unione europea e l’Australia hanno formalizzato una partnership sulla sicurezza e la difesa che affianca, ma non coincide, con il dossier commerciale. Il senso politico dell’intesa è chiaro. Bruxelles e Canberra dichiarano che la sicurezza europea e quella dell’Indo-Pacifico sono ormai interconnesse e che le minacce si muovono su più piani, dal mare al cyber, dallo spazio alla sicurezza economica. Il testo fissa così una cornice stabile di dialogo e cooperazione lungo l’intero spettro della sicurezza, senza trasformare il rapporto in un’alleanza in senso classico. Il baricentro è nel mare, nel cyber e nelle minacce ibride. Il cuore dell’accordo è operativo soprattutto in tre aree. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal mare al cyber. Da dove passa l’asse Ue-Australia sulla difesa

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