Gente in ombra | presentazione del nuovo album degli Amarcord

Mercoledì 13 maggio alle ore 19:00, presso il locale Miky & Max (Via Orfeo 24C), si terrà la presentazione di Gente in ombra, il nuovo album degli Amarcord.La serata sarà strutturata come una sessione speciale fatta di ascolti di brani (non eseguiti live) e di racconti. Gli Amarcord sono una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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