Il funk degli olandesi Yin Yin arriva a Pisa | al Lumière la presentazione del nuovo album ' Yatta!'

Gli olandesi Yin Yin presentano il loro nuovo album, ‘Yatta!’, al Lumière di Pisa. La band ha trascorso un anno a lavorare sul progetto discografico, che ora porta in tour in tutta Europa. La data nella città toscana fa parte di una serie di concerti programmati per promuovere il disco. La serata vedrà la band esibirsi dal vivo davanti al pubblico locale.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia C'è un anno di intenso lavoro dietro l'ultima fatica discografica della band olandese Yin Yin, pronta a portare l'album ‘Yatta!’ sui palchi europei nel tour di presentazione che tocca anche la città di Pisa. A ospitare il quartetto noto per il sound che fonde psichedelia, funk, disco e influenze musicali del sud-est asiatico degli anni Sessanta e Settanta è il Lumière nella serata di giovedì 12 marzo. La formazione degli Yin Yin, gruppo fondato a Maastricht nel 2017, vede attualmente Kees Berkers alla batteria, Remy Scheren al basso, Erik Bandt alla chitarra e Jerôme Scheren alle tastiere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Live al Make per la presentazione del nuovo concept album del Collettivo TofugateMake Spazio espositivo presenta il nuovo concept album del Collettivo Tofugate, dal titolo "Il Quarto conflitto ormonale”, di recente uscita sulle...

Amalfitano, al via il tour nei club di presentazione del nuovo albumAmalfitano, dopo aver pubblicato l’album, parte con l’indoor tour che toccherà alcune delle principali città italiane Amalfitano, dopo aver...