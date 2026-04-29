Amarcord | presentazione del nuovo album Gente in ombra
Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 19:00 presso l’Associazione Culturale CAPIRE di Bologna si terrà la presentazione di Gente in ombra, il nuovo album degli Amarcord, storica big band bolognese attiva dal 1991. Un appuntamento speciale dedicato all’ascolto e al racconto del nuovo progetto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Diego e la tristezza di Italia’90 #passionapoli #amarcord #italia90 #mondiali - facebook.com facebook