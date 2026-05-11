Genova proibita | amori proibiti e passioni nascoste tra la storia osé della città
Genova, città che unisce storia e contraddizioni, nasconde tra le sue strade vicende legate a amori clandestini e passioni segrete. Il suo passato è segnato non solo da figure religiose e commercianti, ma anche da momenti di trasgressione e comportamenti nascosti. Tra vicoli e piazze si intrecciano storie di passioni proibite che, nel tempo, sono state custodite e tramandate. La città conserva così tracce di un lato meno conosciuto e più nascosto.
Genova ha sempre avuto un’anima doppia: città di santi e di mercanti, di naviganti e. di peccati nascosti. Un viaggio tra vicoli e memorie che svela l’altro volto di Genova: quello segreto, proibito, ma incredibilmente umano. Questo itinerario ripercorre la storia della prostituzione a Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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