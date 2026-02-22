Il Festival di Sanremo ha visto nascere molte storie d’amore e passioni che hanno lasciato il segno. Le storie di coppie e flirt sono nate tra le luci del palco e le serate di festa, spesso diventando protagonisti della cronaca rosa. La musica e le emozioni raccolgono ricordi di momenti intensi e incontri casuali. Tra le esibizioni e i party, si sono scritte pagine di vita che oggi ancora affascinano il pubblico.

In attesa di Sanremo 2026, il meglio di amori, flirt, passioni e matrimoni della storia dell'Ariston. Dalla «coppia più bella del mondo» Celentano-Mori al bacio di Benigni all'altissima Olimpia Carlisi. E poi Jovanotti e Rosita Celentano, Fiorello e Anna Falchi, Francesco Renga e Ambra +++dropcap Se volessimo dirlo con una canzone, e di certo non andremmo fuori tema, potrebbe essere Almeno tu nell’universo, 1969, riscatto di Mia Martini: Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Fin dagli albori il Festival di Sanremo è stato sinonimo di amori, giovani o collaudati, triangoli, passioni, fuochi di paglia, filarini e matrimoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo, i genovesi che hanno fatto (e faranno) la storia del festivalI musicisti genovesi hanno lasciato il segno nel Festival di Sanremo, e quest'anno continuano a farlo con nuove esibizioni.

Le storie d’amore più scandalose di tutti i tempi della famiglia reale: passioni proibite, tradimenti e relazioni che hanno fatto tremare la monarchiaRe Edoardo ha abbandonato il trono nel 1936 per seguire il cuore, lasciando il regno senza un sovrano e scatenando un’ondata di discussioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Una vita insieme, al Palamostre 147 coppie celebrano mezzo secolo (e oltre) d’amore; Gli amori, le coppie e le passioni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo; San Valentino: una riflessione sull’amore; San Valentino: l’amore non sfugge ai rincari.

Mago Antheus, i rituali per gli amori nuovi del 2026, tutta l’energia della di Primavera.Sensitivo Antheus: Tanta energia per le nuove coppie che vivono i momenti belli in odore di Primavera 2026. Energia, ecco perchè. Tanti hanno voglia di innamorarsi, giovani e adulti, i rituali posson ... giornaledimontesilvano.com

Coppie vip scoppiate nel 2025, Coma Cose, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: tutti gli amori giunti al capolineaL’amore si trasforma e, anche quando dura da diversi anni, può finire. Lo hanno dimostrato diverse coppie vip che nel 2025 si sono dette addio quando sembravano, agli occhi degli spettatori, ... leggo.it

D’Orsi e questo povero sfigato di propagandista russo che giocano con le palle di neve mentre delirano su festival dell’amore per Putin e altre amenità. Fanno un poco pena. x.com

Festival di Sanremo 2026, nei testi dei Big domina l’amore (ma non solo): “me”, “te” e “per sempre” le parole più ricorrenti Dai 30 brani in gara emergono ossessioni, promesse eterne e ritorni: ecco cosa raccontano davvero le canzoni prima ancora di sa - facebook.com facebook