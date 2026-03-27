Lotto pioggia di soldi in Lombardia | vinti in totale 100mila euro

Nell’estrazione del Lotto e del 10eLotto di giovedì 26 marzo, la Lombardia ha totalizzato vincite superiori ai 100.000 euro. La regione si è distinta per il numero di premi e l’importo complessivo ottenuto, confermando un risultato di rilievo rispetto alle altre zone del paese. I dettagli sulle giocate e sui premi distribuiti sono ancora in fase di elaborazione.

Exploit fortunato nell'ultimo concorso: colpo grosso a Brescia e altre vincite consistenti nelle ricevitorie di Milano e provincia Lombardia baciata dalla fortuna. Nell’ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto di giovedì 26 marzo, la regione ha fatto registrare un vero e proprio exploit, con un bottino complessivo che supera abbondantemente la soglia dei 100mila euro. Un giovedì da ricordare per diversi giocatori che, da Brescia fino all'hinterland milanese, hanno visto i propri numeri trasformarsi in vincite significative. Secondo quanto segnalato da Agimeg, a Monza, in via Benvenuto Cellini, è stata registrata una vincita da 22.500 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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