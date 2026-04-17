Multe a Genova la pioggia di soldi non si ferma | ecco quanto abbiamo pagato al minuto nel 2025

A Genova, nel 2025, sono state emesse numerose multe stradali e i cittadini hanno versato somme significative. Entro la fine di maggio, il Comune dovrà inviare al Ministero dell’Interno il rendiconto dettagliato delle entrate provenienti dalle multe, evidenziando come vengono utilizzati i fondi raccolti. Questa procedura fa parte dell’obbligo di trasparenza previsto dalla normativa vigente, che richiede alle amministrazioni di comunicare ogni anno l’uso delle risorse derivanti dalle sanzioni.

Entro fine maggio il Comune di Genova dovrà trasmettere al Ministero dell'Interno il rendiconto annuale attraverso il quale ogni singola amministrazione deve comunicare come vengono spesi i soldi delle multe stradali.Come abbiamo già fatto per i dati 2023 e 2024, vi aggiorneremo nel dettaglio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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