Genova i forti di mezzo | Diamante Due Fratelli Puin… e cena all’Osteria delle Baracche
Sabato 16 maggio, a Genova, si è svolta un’escursione tra i principali forti della città, tra cui il Forte Diamante, i Due Fratelli e il Forte Puin. La giornata ha previsto visite ai siti storici, che offrono panorami sulle colline circostanti. Al termine dell’attività, i partecipanti si sono recati all’Osteria delle Baracche per una cena, vivendo un’esperienza tra storia, paesaggi e sapori locali.
Storia, panorami e sapori liguri: la ricetta perfetta per una giornata indimenticabile. Sabato 16 Maggio, Genova si svela dai suoi crinali più nobili! Un’escursione tra i giganti di pietra della Superba: Forte Diamante, i Due Fratelli e tappa d’onore al Forte Puin, oggi splendente grazie a un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Genova, market della cocaina tra i vicoli e Marassi: arrestati due giovani, sequestrato mezzo chilo di drogaÈ di due arresti e ingenti sequestri di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei vicoli del centro storico di...
Giuseppe, Anna Paola e Rosanna: nozze di diamante per 3 fratelli (con festa a sorpresa)Bologna, 28 aprile 2026 – Domenica mattina, alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria in via Mameli, tre coppie della famiglia Stefanini hanno...
Si parla di: I forti di mezzo: Diamante, Due Fratelli, Puin e cena all’Osteria delle Baracche; Passeggiata ai laghetti di Nervi con partenza dalla stazione.
A distanza di anni sottoscrivo con due emozioni forti in più Liam e Gioele ? facebook
UNION4 DI GIULIODORI STEFANIA - Results on X | Live Posts & Updates x.com
La politica della paura in Europa e i suoi pericoli reddit