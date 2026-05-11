Genova i forti di mezzo | Diamante Due Fratelli Puin… e cena all’Osteria delle Baracche

Sabato 16 maggio, a Genova, si è svolta un’escursione tra i principali forti della città, tra cui il Forte Diamante, i Due Fratelli e il Forte Puin. La giornata ha previsto visite ai siti storici, che offrono panorami sulle colline circostanti. Al termine dell’attività, i partecipanti si sono recati all’Osteria delle Baracche per una cena, vivendo un’esperienza tra storia, paesaggi e sapori locali.

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