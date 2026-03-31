Unione industriali Napoli ecco la squadra del presidente designato Vittorio Genna

Il Consiglio generale dell’Unione Industriali di Napoli ha approvato il programma per il periodo 2026-2030 con oltre l’88% dei voti favorevoli. È stata anche confermata la squadra presentata dal nuovo presidente designato, che manterrà le deleghe relative a Economia del mare, Credito, Zes, Politiche energetiche e Ambiente. La riunione si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e dei membri del consiglio.

Il Consiglio generale di Unione Industriali Napoli ha approvato, con oltre l’88% dei voti favorevoli, il programma 2026-2030 e la squadra presentata dal presidente designato Vittorio Genna (Ala Spa, conserverà le deleghe per Economia del mare, Credito, Zes, Politiche energetiche, Ambiente). La squadra sarà così formata: Alessandro Di Ruocco (Rdr Spa Società Benefit) vice presidente Education, Capitale Umano, Ricerca e Sviluppo; Marilù Faraone Mennella (Sekhmet Investimenti Srl) vice presidente Economia e Competitività; Gabriele Fasano (Stampa Spa) VP Rapporti interni; Luigi Giamundo (Hismos Srl) VP Reti di Impresa e Territorio; Antonio Liotti (Leonardo Spa) VP Relazioni Industriali; Gaetano Torrente (La Torrente Srl) VP Tutela e valorizzazione tradizioni produttive e marchi territoriali, Rapporti con le associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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