Dopo tre anni dalla devastante alluvione che aveva distrutto la sua sede, un’associazione di volontariato di Sforzacosta ha ripreso le attività nella nuova casa. Oggi, genitori e figli si ritrovano per condividere momenti insieme in un ambiente rinnovato, simbolo di rinascita e ripartenza. La struttura ospita incontri e iniziative che coinvolgono le famiglie del quartiere, segnando una nuova fase per l’organizzazione.

La nostra associazione di volontariato oggi rinasce dopo l’alluvione che distrusse la nostra sede tre anni fa. ‘Genitori e figli’ promuove il multilinguismo ma si occupa dell’educazione a 360 gradi con percorsi ludodidattici. A Sforzacosta, nella vecchia scuola Liviabella, è stata inaugurata la nuova sala dell’associazione di volontariato, nata nel 2012 da un’idea di Andriana Steta e presieduta da Silvia Benigni. Bambini e adulti hanno partecipato all’apertura numerosi. Benigni ha parlato di come "l’alluvione del 2023 ha distrutto tutti i nostri materiali costruiti in anni e anni. Non ci siamo fermati – rimarca –, una volontaria ci ha offerto il suo garage per svolgere le nostre attività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Genitori e figli’ nella nuova casa di Sforzacosta

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