Una famiglia che vive nel bosco potrebbe lasciare i figli nella casa di Vasto per permettere ai genitori di visitarli ogni giorno. La decisione è stata presa in base a una media stabilita dalla Garante, che si occupa di tutelare il benessere dei minori. La questione riguarda principalmente le modalità di custodia e le visite quotidiane dei genitori.

I figli della famiglia nel bosco potrebbero restare, almeno per ora, nella casa famiglia di Vasto: lo ha spiegato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, parlando di una mediazione della Garante per l’infanzia dell’Abruzzo. Le alternative disponibili sarebbero lontane “centinaia di chilometri” e renderebbero difficili le visite quotidiane dei genitori. Famiglia nel bosco, l’ipotesi per garantire visite quotidiane Il ruolo della Garante e la difficoltà di trovare una struttura “adatta” Famiglia nel bosco, i prossimi passi Famiglia nel bosco, l’ipotesi per garantire visite quotidiane Parlando del caso della famiglia nel bosco, a UnoMattina... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, i figli potrebbero stare nella casa di Vasto per consentire ai genitori visite giornaliere

Articoli correlati

Bimbi nel bosco, la casa famiglia risponde ai genitori: “Mai impedito a Catherine di stare coi figli”La struttura di Vasto in cui sono ospitati i bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” risponde alla diffida presentata dai legali della coppia a...

Famiglia nel bosco, la mamma allontanata dalla struttura di Vasto: non può stare coi figli, separati anche i bambiniI bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre.

Famiglia nel bosco: i bambini restano nella struttura - Storie Italiane 24/12/2025

Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco i figli potrebbero...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Blog | Nella storia della famiglia nel bosco vedo una grave inadeguatezza delle istituzioni di tutela; Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove.

Famiglia nel bosco, ora nessuno vuole i bambini. La supplica al papà: «Riportaci a casa»Peluche tra le mani, abbracci stretti e una richiesta che si ripete a ogni incontro: tornare a casa. I tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che per mesi hanno ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione». Cosa può succedere adesso?Lo scorso venerdì il tribunale per i minorenni ha deciso l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto dove sono i tre figli. Quali possono essere le conseguenze delle ultime decisioni ... vanityfair.it

Accolta la richiesta di allontanamento della casa-famiglia di Vasto. Respinta invece l'istanza di ricusazione avanzata dai genitori nei confronti della psicologa incaricata dei test. - facebook.com facebook

Ultima ora L'allarme choc Famiglia nel bosco, allarme rosso: “Si sta andando verso l’adozione” x.com