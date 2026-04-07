La famiglia che vive nel bosco ha ricevuto in comodato d’uso gratuito una nuova abitazione concessa dal Comune di Palmoli. La casa è ora vuota, in attesa dell’arrivo dei tre figli, che vivono altrove. La decisione di assegnare l’immobile si inserisce nell’ambito di un’azione di assistenza rivolta a questa famiglia. La situazione è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e coinvolge le autorità locali.

Il Comune di Palmoli ha consegnato l’alloggio gratuito, ma Nathan e Catherine entreranno solo dopo il via libera del tribunale al ricongiungimento La nuova casa che il Comune di Palmoli ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito per i prossimi 24 mesi alla famiglia nel bosco è già pronta, tuttavia, come confermato a Fanpage dal primo cittadino Giuseppe Masciulli, per il momento non verrà occupata: Nathan Trevallion, il quale ha già ricevuto le chiavi, e la moglie Catherine Birmingham, prenderanno possesso dell’immobile solo nel momento in cui potranno ricongiungersi coi loro tre figli. Per il momento, quindi, continuano a vivere nel casolare sito in contrada Mondola e si occupano degli animali e dell’orto nella speranza di riabbracciare il prima possibile i loro bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La famiglia nel bosco ha una nuova casa, ma resta vuota: i genitori aspettano i tre figli

Famiglia nel bosco, Nathan firma per una nuova casa (gratuita) a Palmoli, ma per ora rimarrà vuota: «Andrò ad abitarci solo dopo il ricongiungimento»Una firma su un contratto di comodato gratuito e la consegna di un mazzo di chiavi segnano il primo passo concreto per il ritorno alla normalità...

Famiglia del bosco, svolta nel caso: la madre accetta casa e scuola per riavere i figli, ma resta lo scontro con i giudiciCos’è successo nel caso della “Famiglia del bosco”? Una storia che divide, accende il dibattito e si trasforma in un caso nazionale.

Famiglia nel bosco, una maestra per i tre figli - 1mattina News 13/01/2026

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Famiglia nel bosco, la madre Catherine lontana dai figli a Pasqua e Pasquetta: la mossa di Nathan per riaverliNathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco, ha deciso che non entrerà nella nuova casa del Comune prima di essersi ricongiunto ai figli e alla moglie ... virgilio.it

Le feste di Pasqua della conduttrice sono all'insegna della famiglia - facebook.com facebook

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