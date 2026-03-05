Lele Mora esprime forti dubbi sulle affermazioni di Fabrizio Corona, definendolo un paparazzo e accusandolo di parlare di pagliacciate, sottolineando che non si tratta di un giornalista. Riguardo alle vicende Mediaset, Mora prevede che tutto finirà nel nulla, come una bolla di sapone, e che il pubblico dimenticherà presto la questione.

Lele Mora sul caso Mediaset: "Finirà in una bolla di sapone e l'italiano medio dimenticherà tutto". L'ex agente dei vip ne è convinto perché non crede alle accuse di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lele Mora massacra Corona «Lui è malato di…», poi rivela con quali uomini famosi è statoIl rapporto tra Lele Mora e Fabrizio Corona resta complesso e stratificato, fatto di un passato condiviso ma anche di giudizi sempre più distanti.

Daniele Interrante sul caso Signorini: “Collaborava con Corona. Ai pranzi da Lele Mora c’era anche lui”Daniele Interrante interviene sul caso che vede coinvolto Alfonso Signorini dopo le accuse di Fabrizio Corona.

Lele Mora massacra Fabrizio Corona Lui è malato di..., nonostante l'amicizia, non gli risparmia..

Una raccolta di contenuti su Lele Mora.

Discussioni sull' argomento Lele Mora non crede a Corona: Smettila di dire pagliacciate, malato di soldi. Non è un giornalista, è un paparazzo; Ester Uggi firma il successo della Milano Luxury Fashion Week.

Lele Mora non crede a Corona: Smettila di dire pagliacciate, malato di soldi. Non è un giornalista, è un paparazzoLele Mora sul caso Mediaset: Finirà in una bolla di sapone e l’italiano medio dimenticherà tutto. L’ex agente dei vip ne è convinto perché non crede alle accuse di Fabrizio Corona. fanpage.it

Lele Mora contro Fabrizio Corona: Quello che sta facendo non mi piace, così fa del male alle personeLele Mora prende le distanze da Fabrizio Corona e dal caso Falsissimo.L’ex agente dei vip, ospite del programma Peppy Night condotto da Peppe Iodice, ha espresso in modo netto il suo dissenso rispetto ... comingsoon.it

Estate 2006: al Billionaire si decideva il jet set italiano Lele Mora intercettato in versione extra lusso 20 anni dopo è ancora storia Bentornato Vipsciò: il revival che non sapevi di volere In onda domenica ore 21 su 12tvparma e On demand su sito e app g - facebook.com facebook