Lele Adani indignato | Il comportamento della Lega Serie A con Mircea Lucescu è stato deplorevole

Un allenatore di una squadra di calcio non è stato ricordato con un minuto di silenzio prima di una partita di Serie A, nonostante la sua carriera e il contributo al calcio. La decisione ha suscitato polemiche tra alcuni commentatori e addetti ai lavori, che hanno definito la scelta discutibile. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti delle istituzioni del massimo campionato italiano in occasione di eventi legati a figure di rilievo nel mondo dello sport.