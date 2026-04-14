Lele Adani indignato | Il comportamento della Lega Serie A con Mircea Lucescu è stato deplorevole
Un allenatore di una squadra di calcio non è stato ricordato con un minuto di silenzio prima di una partita di Serie A, nonostante la sua carriera e il contributo al calcio. La decisione ha suscitato polemiche tra alcuni commentatori e addetti ai lavori, che hanno definito la scelta discutibile. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti delle istituzioni del massimo campionato italiano in occasione di eventi legati a figure di rilievo nel mondo dello sport.
Su nessun campo della Serie A si è tenuto il minuto di silenzio per omaggiare Lucescu, una scelta folle secondo Adani: "La nostra Lega calcio ha deciso di dimenticarlo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Mircea Lucescu, ricoverato d’urgenza in ospedale colpito da una forte influenza: “Sono sotto cura”Mircea Lucescu è stato ricoverato di nuovo in ospedale a causa di un forte stato influenzale con picchi di febbre a 39 gradi.
Lutto nel calcio: scomparso Mircea Lucescu, allenò il Pisa nella serie A anni '90/'91Si è spento all'età di 80 anni Mircea Lucescu, uno degli allenatori più titolati e influenti della storia del calcio europeo.