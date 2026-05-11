Gemellaggio tra Val Masino e Albarracín | arrampicata inclusione e ambiente uniscono Italia e Spagna
Due località tra Italia e Spagna hanno avviato un progetto di gemellaggio che coinvolge attività di arrampicata e iniziative legate all’ambiente e all’inclusione sociale. L’accordo nasce da incontri tra rappresentanti delle comunità e si traduce in scambi di esperienze e attività congiunte. La collaborazione mira a rafforzare i legami tra le due aree attraverso programmi che promuovono lo sport, la tutela del territorio e l’integrazione tra i cittadini.
Un’amicizia nata tra i sassi del bouldering e destinata a trasformarsi in un percorso stabile di collaborazione europea. È stato avviato ufficialmente nel weekend del Melloblocco il progetto di gemellaggio tra Val Masino e Albarracín, due territori accomunati dalla cultura verticale, dalla.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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