Gemellaggio tra Val Masino e Albarracín | arrampicata inclusione e ambiente uniscono Italia e Spagna

Due località tra Italia e Spagna hanno avviato un progetto di gemellaggio che coinvolge attività di arrampicata e iniziative legate all’ambiente e all’inclusione sociale. L’accordo nasce da incontri tra rappresentanti delle comunità e si traduce in scambi di esperienze e attività congiunte. La collaborazione mira a rafforzare i legami tra le due aree attraverso programmi che promuovono lo sport, la tutela del territorio e l’integrazione tra i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui