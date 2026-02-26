Val Masino | il bosco che canta rivive tra miti e creatività

In un angolo incantato della Lombardia, tra i boschi della Val Masino, prende vita un progetto che unisce tradizione e innovazione. Un bosco che canta, racconta storie antiche e diventa mappa culturale grazie a due anni di lavoro tra generazioni diverse. Il progetto Forèsta en cantäda ha coinvolto bambini, anziani e abitanti della valle, raccogliendo leggende e miti locali per crearne una rappresentazione grafica e audiovisiva. Il risultato è un poster pieghevole, con una mappa del territorio su un lato e, sull’altro, i contenuti realizzati dai bambini in italiano e inglese. Al centro del progetto c’è la figura del Gigiat, una creatura mitica simbolo dell’immaginario alpino della valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

