Gazzetta dello Sport | Napoli doppio traguardo

Da napolipiu.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli questa sera al Maradona affronta una partita importante per la qualificazione in Champions League. La squadra ha la possibilità di assicurarsi matematicamente il ritorno nell’élite europea, chiudendo il discorso con due giornate d’anticipo. In questa stagione, il club è passato da essere in difficoltà a diventare protagonista della corsa europea. La partita rappresenta un passo decisivo verso il doppio traguardo.

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"> Da “morti” a protagonisti della corsa Champions. Il Napoli si gioca questa sera al Maradona la possibilità di blindare matematicamente il ritorno nell’élite europea, chiudendo con due giornate d’anticipo il discorso qualificazione. E la sfida contro il Bologna riporta inevitabilmente alla mente una delle frasi più discusse della stagione di Antonio Conte. Lo racconta Pierfrancesco Archetti sulla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo il momento più difficile dell’annata azzurra e la successiva rinascita. Secondo quanto riportato da Pierfrancesco Archetti sulla Gazzetta dello Sport, tutto cambiò lo scorso 9 novembre dopo il pesante ko del Dall’Ara.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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