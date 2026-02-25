Prima pagina Gazzetta dello Sport | Mossa Milan il doppio play | Jashari accanto a Modric

Il Milan ha deciso di rafforzare il centrocampo inserendo Jashari accanto a Modric, per rispondere alle sfide della stagione. La scelta nasce dalla necessità di aumentare l’intensità e la qualità in mediana, puntando su un giovane talento che ha già mostrato buone doti in allenamento. La mossa mira a migliorare la compattezza della squadra e a offrire più soluzioni in fase di costruzione. I tifosi attendono di vedere come questa novità influenzerà le prossime partite.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla sconfitta interna, 1-2, dell'Inter di Cristian Chivu contro il BodøGlimt nel ritorno dei playoff della Champions League 2025-2026. I nerazzurri, già battuti anche all'andata in Norvegia (1-3), salutano malamente la competizione. In alto, sotto la testata, si parla ancora di Champions, più precisamente di Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund, in campo alle ore 21:00. Milan d'assalto: l'ultima tentazione. Modric-Jashari, mossa doppio playIl Milan ha deciso di puntare tutto con una formazione offensiva, dopo aver recuperato Leao, Pulisic, Füllkrug e Gimenez, tutti pienamente disponibili.