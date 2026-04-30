L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato dei suoi anni trascorsi nel club nerazzurro, ricordando il momento più bello della sua esperienza a Barcellona. Ha definito l’intera esperienza un traguardo incredibile, senza entrare in dettagli su eventi specifici o motivazioni. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate alla Gazzetta dello Sport, in un’intervista in cui ha ripercorso alcuni ricordi legati alla sua carriera con l’Inter.

di Alberto Petrosilli Sensi, ex centrocampista dell’Inter, ha ricordato i suoi anni trascorsi nel club nerazzurro: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Stefano Sensi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando la sua rinascita a Cipro e i momenti più intensi vissuti a Milano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter CIPRO – « Sto bene e mi diverto, ne avevo veramente bisogno. Gioco 90 minuti a partita, fisicamente sono al top e ho fatto amicizia con tanti ciprioti. E poi il pubblico è caldissimo, mentre l’allenatore è. Camoranesi. È arrivato qui a stagione in corso. Non lo conoscevo: ho scoperto una bella persona e un grande tecnico.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sensi alla Gazzetta dello Sport: «L’Inter è stata un traguardo incredibile, a Barcellona il momento più bello»

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