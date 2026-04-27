Israele Idf | Smantellata rete di tunnel nella Striscia di Gaza lunga 14 km

Nelle ultime settimane, le forze di difesa israeliane hanno completato l’operazione di smantellamento di una rete di tunnel sotterranei nella zona settentrionale della Striscia di Gaza. La rete, lunga circa 14 chilometri, è stata dismessa nel corso di diverse operazioni militari condotte nel territorio. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità israeliane senza ulteriori dettagli sulle operazioni o sui soggetti coinvolti.

Israele negli ultimi mesi ha smantellato una rete di tunnel sotterranei lunga 14 chilometri nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l’esercito dello Stato ebraico affermando che le truppe “hanno condotto un’operazione mirata per smantellare le infrastrutture terroristiche sotterranee di Hamas in tutta la Striscia di Gaza settentrionale, in particolare nell’area di Beit Hanoun, a est della Linea Gialla. Inoltre l’Idf ha spiegato che “negli ultimi mesi sono stati uccisi circa 70 terroristi che avevano violato l’accordo di cessate il fuoco e rappresentavano una minaccia immediata per le truppe”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Idf: "Smantellata rete di tunnel nella Striscia di Gaza lunga 14 km" Notizie correlate Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuocoNelle ultime ore almeno dieci palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo, in violazione degli accordi previsti nel piano per la fine della... Rete internazionale di passeurs smantellata: 14 arresti tra Italia e FranciaPescara - Operazione “Rondò” tra Pescara, Montesilvano e San Severo: Carabinieri in azione con elicotteri,.