Gaza 2000 persone tra corsa e surf per riprendersi terra e mare

A Gaza, circa duemila persone hanno partecipato a una corsa e a sessioni di surf lungo la via Rashid, trasformata temporaneamente in un campo di sfida. L'evento ha coinvolto uomini e donne che hanno cercato di riprendersi il territorio e il mare, con un collegamento simbolico alla vicina Betlemme, scelto come punto di partenza per questa iniziativa. La manifestazione ha attirato partecipanti di diverse età, tutti uniti nella volontà di riappropriarsi degli spazi naturali.

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? Punti chiave Come hanno trasformato la via Rashid in un campo di sfida?. Perché il legame con Betlemme è stato scelto per questa corsa?. Cosa significa per i residenti riprendersi le onde del Mediterraneo?. Come potrà lo sport garantire coesione sociale nel lungo periodo?.? In Breve Evento organizzato il 10 maggio tra la Striscia di Gaza e Betlemme.. Percorso podistico lungo la strada costiera Rashid segnata dai recenti combattimenti.. Partecipazione di maratoneti e surfisti per riconnettersi con la natura locale.. Iniziativa volta a ricostruire la coesione sociale e la normalità territoriale.. Oltre duemila persone hanno preso parte a una corsa organizzata il 10 maggio tra la Striscia di Gaza e Betlemme per riaffermare un legame profondo con il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza, 2000 persone tra corsa e surf per riprendersi terra e mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gaza, la passione oltre la devastazione: un gruppo di ragazzi fa surf tra le onde della StrisciaNonostante la Striscia di Gaza e la popolazione palestinese siano in ginocchio a causa della devastazione causata da Israele, un gruppo di ragazzi... Leggi anche: Flotilla per Gaza, disponibile in streaming il documentario “Dalla terra al mare” sulla missione del 2025 Argomenti più discussi: Tgcom24: A Gaza torna la Maratona della Palestina Video; A Gaza un’insensata tregua di sangue. E i coloni si allargano; Tra campi profughi e checkpoint israeliani, torna la maratona della Palestina; Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza: Andrea Sceresini tra i 175 bloccati.