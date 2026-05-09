Un gruppo di giovani nella Striscia di Gaza si dedica al surf tra le onde, nonostante le difficoltà causate dagli ultimi scontri e dai danni alla regione. In un'area segnata da distruzione e tensioni, questi ragazzi trovano nel mare un momento di svago e normalità, praticando uno degli sport acquatici più popolari. La scena si svolge in un contesto di grande complessità, con le conseguenze dei recenti eventi che pesano sulla vita quotidiana.

Nonostante la Striscia di Gaza e la popolazione palestinese siano in ginocchio a causa della devastazione causata da Israele, un gruppo di ragazzi non rinuncia alla propria passione: il surf. “Quelli che praticano questo sport, ora sono solo tre o quattro. La maggior parte ha abbandonato perché non ci sono tavole e non c’è l’attrezzatura”, ha spiegato Tahseen Abu Assi. “Anche nel bel mezzo della guerra, tra i bombardamenti, scendevamo comunque a fare surf”, ha aggiunto. “Abbiamo delle sfide e molte difficoltà da affrontare nella Striscia. I materiali utilizzati per realizzare le tavole non sono disponibili, quindi se perdiamo una tavola o se si rompe, non riusciamo a trovarne una sostitutiva”, ha detto un altro ragazzo, Khalil Abu Jiab.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, la passione oltre la devastazione: un gruppo di ragazzi fa surf tra le onde della Striscia

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