Gaudì architettura meraviglia del creato La forma e la vita
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Per 1° Centenario della morte di Antoni Gaudì (Reus 25 giugno 1852 – Barcellona 10 giugno 1926)GAUDI, LAUDATOR DEI Conversazioni sull’uomo, l’artista, il suo tempoAprilemaggio 2026Auditorium CMC – Largo Corsia dei Servi 4 – MilanoMartedì 19 maggio 2026, ore 21.00GAUDI’, ARCHITETTURA MERAVIGLIA.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Gaudì, architettura meraviglia del creato. La forma e la vita
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