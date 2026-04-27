Magic box il costruire come meraviglia | a Palazzo Ducale il viaggio nell’architettura contemporanea
Il 28 aprile alle 18 si terrà nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova la conferenza intitolata “Magic box: curiosità e meraviglie del costruire”. L’evento fa parte del ciclo Scienza Condivisa 2026, inserito nel programma “Le stanze delle meraviglie”. La discussione si concentrerà sul tema dell’architettura contemporanea e sul processo di costruzione come elemento di meraviglia.
“Magic box: curiosità e meraviglie del costruire” è il titolo della prossima conferenza del Ciclo Scienza Condivisa 2026, inserito nel programma “Le stanze delle meraviglie”, in programma il 28 aprile alle 18 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova.L’iniziativa, organizzata.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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