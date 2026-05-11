In un’intercettazione del 2017, un audio attribuito a Sempio potrebbe indicare le 9:30 come ora dell’omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha riproposto l’accusa contro Sempio, evidenziando questa conversazione come elemento rilevante nel procedimento. Finora non ci sono ulteriori dettagli divulgati sulle modalità o sul contesto di questa registrazione. La vicenda è ancora sotto indagine, con le autorità che continuano a esaminare le prove raccolte.

La Procura di Pavia rilancia l’accusa contro Andrea Sempio: in un’intercettazione del 2017 emergerebbe un riferimento all’orario dell’omicidio di Chiara Poggi. I pm parlano di “annientamento furioso” e di nuovi elementi Un audio del 2017 torna al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Nelle carte depositate dalla Procura di Pavia, i magistrati sottolineano come Andrea Sempio, oggi unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, in un soliloquio intercettato sembrerebbe fare riferimento all’orario in cui si sarebbe presentato nell’abitazione della vittima. “È successo qualcosa quel giorno () era sempre lì a casa () però c***o () alle nove e mezza”, si legge nella trascrizione dell’8 febbraio 2017.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, un audio di Sempio potrebbe far riferimento all’ora dell’omicidio di Chiara : “Alle 9:30”

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Garlasco, il giallo della nuova impronta. Svolta sull'omicidio di Chiara Poggi - Storie italiane 2

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A metà aprile 2025 tutti s'interrogavano sulla penna, la chiave usb di Chiara e cosa ci fosse dentro. Un soliloquio in auto dell'unico indagato che si sfoga può impastare di tutto di più. Bisogna ascoltare l'audio. #Sempio #Garlasco x.com

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