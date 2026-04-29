Minetti non è più in Italia | tutto quello che non torna nella difesa di Nicole

Nicole Minetti non si trova più in Italia e si ipotizza che si trovi in Uruguay. La sua partenza sembra essere avvenuta subito dopo la concessione della grazia, che è stata eseguita senza ritardi. La situazione solleva domande sulla tempistica e sulle modalità con cui la ex consigliera regionale ha lasciato il paese, considerando i recenti sviluppi legali a suo carico.

Nicole Minetti non è più in Italia. Probabilmente ora è in Uruguay. Ha potuto lasciare il Belpaese perché la grazia è immediatamente eseguibile. Ma se il provvedimento del Colle venisse revocato non sarebbe facile farla rientrare. Intanto gli ospedali citati nella richiesta negano di aver mai visitato il bambino, la responsabile della struttura in cui faceva volontariato non la vede da 15 giorni e c’è un documento ufficiale che prova che lei e Giuseppe Cipriani si sono rivolti al tribunale per avere l’affidamento del bimbo. E per privare i genitori naturali della genitorialità. Ma anche il Quirinale è sulla graticola. Per Minetti tra la richiesta di grazia e l’ok i tempi sono stati record.🔗 Leggi su Open.online

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