Tutto quello che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

Durante un viaggio a Dubai, sono emersi alcuni elementi poco chiari riguardo alle attività di Guido Crosetto. Si è parlato anche di un’amicizia con Gian Carlo Innocenzi Botti, già parlamentare di Forza Italia. Le circostanze di questa relazione e le modalità del viaggio sono al centro delle discussioni pubbliche. Nessuna conclusione viene tracciata, ma i dettagli sono stati oggetto di attenzione.

Salvate il soldato Crosetto. C'è la storia dell'amicizia con il già parlamentare azzurro Gian Carlo Innocenzi Botti. Lo stato Whatsapp a Dubai con la geolocalizzazione di «Anna». Il mistero del venerdì, l'impegno istituzionale e le ferie-lavoro. I retroscena sul viaggio del ministro della Difesa a Dubai proprio alla vigilia dello scoppio della guerra tra Israele, Usa e Iran riempiono oggi i giornali. Dopo la battaglia di ieri davanti alle commissioni di Camera e Senato e le richieste di dimissioni. Crosetto ammette di aver forse «sbagliato come ministro». Ma continua a sostenere che del suo viaggio le istituzioni sapevano. Nulla, secondo fonti di governo, sapevano i vertici dell'Aise, i servizi segreti per l'estero.