Garlasco i ragionevoli dubbi del giudice Vitelli sull' impronta di Alberto Stasi sul dispenser del sapone

Il giudice Stefano Vitelli ha sollevato nuovi dubbi sull’impronta di Alberto Stasi trovata sul dispenser del sapone, perché le analisi non sono state sufficientemente chiare. La questione riguarda il modo in cui sono state condotte le indagini e il rischio di interpretazioni errate. Vitelli sottolinea che le prove raccolte non permettono di escludere altre possibilità. La discussione si concentra ora su come vengono gestiti i dettagli nelle analisi di laboratorio.

L'impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi non sarebbe stata lasciata per lavare via il sangue, ma pomodoro. Lo sostiene il giudice Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse in primo grado l'allora fidanzato di Chiara, portando avanti il principio del "ragionevole dubbio", da cui ha ricavato il titolo del libro in cui ha ricostruito il suo punto di vista personale e processuale sul delitto di Garlasco. I ragionevoli dubbi su Garlasco Vitelli, oggi giudice del tribunale del Riesame di Torino, fu all'epoca il giudice per le udienze preliminari di Vigevano che assolse Stasi con rito abbreviato e formula dubitativa per non aver commesso il fatto.