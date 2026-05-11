A Garlasco, durante le indagini, è stata trovata un'impronta digitale di Alberto Stasi sul dispenser del bagno. Il laboratorio di investigazioni scientifiche ha confermato che l'impronta appartiene al mignolo destro dell'indagato. Questa scoperta si aggiunge ad altri elementi già analizzati nel corso delle indagini sulla vicenda. La presenza dell'impronta viene valutata come parte delle prove raccolte nel procedimento in corso.

A quasi vent’anni di distanza dal delitto di Garlasco spunta un’altra impronta di Alberto Stasi sul dispender nel bagno di casa Poggi. Si tratta della traccia del mignolo destro di Stasi nel contenitore del sapone posto nel bagno al piano terra della casa in cui fu uccisa Chiara Poggi. Lo rivela il Ris di Roma nella consulenza tecnica realizzata per la procura di Pavia nell’ambito delle nuove indagini su Andrea Sempio. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, c'è un'altra impronta di Alberto Stasi sul dispenser in bagno: per il Ris è del mignolo destro

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Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe

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Il colpo di grazia. Uno Stato senza giornalismo è uno stato fallito, a giogo e guinzaglio dei potenti. E la vicenda Garlasco ne è emblema. Alberto Stasi merita la verità, così come la merita Chiara. x.com

Quello che è capitato a Stasi potrebbe capitare a ciascuno di noi? reddit