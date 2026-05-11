A Roma, si è tenuto un incontro tra gli avvocati di Andrea Sempio e il loro cliente, dopo la notifica della fine delle indagini. Gli avvocati Taccia e Cataliotti stanno analizzando i documenti della Procura per preparare la difesa. La discussione riguarda le prossime mosse da intraprendere in vista delle eventuali fasi successive del procedimento giudiziario. Non sono state rese pubbliche ulteriori decisioni o dettagli sulle strategie.

Gli avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono al lavoro per smontare il castello accusatorio che è venuto fuori dalla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I legali stanno consultando le carte ma non hanno ancora ascoltato gli audio e intanto con i consulenti preparano la perizia personologica. Angela Taccia e gli audio delle intercettazioni A “La vita in diretta“, Angela Taccia ha confermato che è in corso una riunione a Roma tra i legali della difesa e i consulenti per analizzare “tutto il materiale raccolto” da due giorni sulle accuse della procura ad Andrea Sempio. “Ne stiamo parlando...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, summit a Roma tra Andrea Sempio e i legali dopo la notifica di fine indagine: il piano della difesa

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