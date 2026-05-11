Federico Soldani, Massimo Lovati e Simone Grassi, ex avvocati di Andrea Sempio, sono stati interrogati riguardo a un pagamento di 45 mila euro ricevuto prima dell'apertura dell'indagine. Andrea Sempio ha commentato che l'utilizzo di quei soldi poteva risolvere alcune questioni finanziarie. I tre professionisti sono stati ascoltati dagli inquirenti, che stanno verificando i dettagli relativi a quella somma e alle sue modalità di distribuzione.

Federico Soldani, Massimo Lovati e Simone Grassi, gli ex legali di Andrea Sempio, sono stati sentiti in contemporanea a Brescia, scaricandosi addosso la responsabilità di aver preso il denaro Tra gli avvocati Federico Soldani, Massimo Lovati e Simone Grassi, ex legali di Andrea Sempio, v'è st.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, interrogati 3 ex legali di Sempio sui 45mila € intascati prima dell'indagine, Andrea: "Cacciando i soldi si sistema"

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